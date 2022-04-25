Mamak Belediye Başkanı Murat Köse pazar yerini ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Pazar Yerini ziyaret etti.

Kurulan pazarı gezen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pazarcılarla sohbet etti, isteklerini, sorunlarını dinledi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de , meyve ve sebzeleri stantlarda titizlikle sergileyen esnafı tebrik etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

“Pazarınız Pazar Olsun”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zor zamanlardan geçsek de inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Bizim davamız, hizmet davasıdır. Toplumun tüm kesimleriyle ayrı ayrı ilgileniyoruz. Gönüller bir, dualar bir. Pazarınız pazar olsun, bereketli olsun” dedi.