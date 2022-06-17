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Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde 107 ayrı branşta kurs açıldı

Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde her sene olduğu gibi bu yıl da binlerce kadın farklı branşlarda eğitim alarak hem kişisel gelişimine katkı sundu hem de yeni iş kolları kazandı.
Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde 107 ayrı branşta kurs açıldı

Aile Merkezi kursları arasında; diksiyon, robotik kodlama, işaret dili, Arapça, İngilizce, Osmanlıca, ahşap, kumaş boyama, çeyiz ürünleri hazırlama, dikiş, nakış, giyim, takı tasarım, kanaviçe, tel kırma, yağlı boya resim, rölyef, bilgisayar ve daha niceleri var. Her hafta ortalama 12 bin kişi 19 aile merkezinde eğitim alıyor. 51 kursiyer ise, Özel Eğitim kurslarından faydalanıyor.   

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Mamak’ın her bir bölgesinde bir aile merkezini görmek mümkün. Abidinpaşa, Akdere, Başak, Ekin, Kayaş, Kutludüğün, Lalahan, Yeşilbayır, Nene Hatun, Zirvekent, Şafaktepe, Seğmen, Zübeyde Hanım, Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Necip Fazıl, Laika Akbilek, Neşet Ertaş, Tenzile Erdoğan Aile Merkezleri 2021-2022 dönemi içinde tam kapasite çalıştı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet veren Mamak Belediyesi’nde aile merkezleri farklı bir yere sahip. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana “kadın dostu” belediyecilik anlayışı ile Mamaklı hanımların kişisel gelişimine ve eğitimine önem veriyor. Bu anlamda açılan aile merkezlerinde hanımlar hem boş vakitlerini kişisel gelişim kurslarıyla değerlendiriyor hem de kendilerine yeni iş kolları ediniyorlar.

Şu anda hâlihazırda aktif 9 bin 389 üyesi bulunan Aile Merkezlerinde her gün bir yıl sonu sergisi düzenleniyor. Hanımlar bir yılda ortaya çıkardıkları eserleri sergiliyorlar.

MAMAK’A GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

Başkan Köse, “Mamak’a gözümüz gibi bakmak da, her çocuğa, her gence, her kadına ve erkeğe, her yaşlıya ulaşmak da, onlara dokunmak da boynumuzun borcudur. Aile Merkezlerimizde eğitim alan hanım kardeşlerimizi kutluyorum. Yaz kurslarımızda da siz değerli Mamaklılara hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu anlamda 60 farklı branşta açacağımız aile merkezi kurslarımıza ilgilenen vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

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