  • BIST 3.553,43
  • Altın 993.748
  • Dolar 18.5541
  • Euro 18.1291
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandırıyor

Mamak Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi, Mamak’ta sıfır atık hedefi ile çalışıyor.
Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandırıyor

Mamak Belediyesi’nin Sıfır Atık Getirme Merkezi ile organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılıyor. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına hizmet veren Sıfır Atık Getirme Merkezi bin 562 metrekarelik alana sahip. Merkeze kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul ediliyor.

foto-14.jpeg

YEŞİL EKONOMİ HEDEFİ 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yeşil ekonomi herkes için bir zorunluluk olmakla birlikte temiz bir çevre ve enerji üretimi için çok önemli bir basamak. Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız birinci sınıf atık getirme merkezimiz geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlanıyor. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılıyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuklara geri dönüşüm eğitimi13 Ekim 2022 Perşembe 03:57
  • Kıran kırana turnuva13 Ekim 2022 Perşembe 03:55
  • Oyun Evi’nde Kırmızı Şenlik13 Ekim 2022 Perşembe 02:53
  • Çocuk Trafik Eğitim Parkı Açılıyor13 Ekim 2022 Perşembe 01:50
  • Çocuk Görüşme Merkezi Açıldı13 Ekim 2022 Perşembe 01:47
  • Beypazarı festivalde tanıtıldı13 Ekim 2022 Perşembe 00:55
  • 2023 bütçesi belli oldu13 Ekim 2022 Perşembe 00:43
  • Ankara'nın başkent oluşunun 99. yılı kutlanıyor12 Ekim 2022 Çarşamba 14:51
  • Gençler Oyununu Kendi Seçiyor12 Ekim 2022 Çarşamba 03:03
  • Mogan’da yarış hız kesmedi12 Ekim 2022 Çarşamba 02:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti