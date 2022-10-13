Mamak Belediyesi Atıkları Ekonomiye Kazandırıyor

Mamak Belediyesi Sıfır Atık Getirme Merkezi, Mamak’ta sıfır atık hedefi ile çalışıyor.

Mamak Belediyesi’nin Sıfır Atık Getirme Merkezi ile organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılıyor. Çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına hizmet veren Sıfır Atık Getirme Merkezi bin 562 metrekarelik alana sahip. Merkeze kâğıttan metale, camdan plastiğe kadar 14 grup atık kabul ediliyor.

YEŞİL EKONOMİ HEDEFİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yeşil ekonomi herkes için bir zorunluluk olmakla birlikte temiz bir çevre ve enerji üretimi için çok önemli bir basamak. Sıfır atık projesi kapsamında ilçemize kazandırdığımız birinci sınıf atık getirme merkezimiz geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasını sağlanıyor. Kâğıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılıyor” dedi.