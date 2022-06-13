Mamak Belediyesi Başkanı Köse ve ekipler şiddetli yağış ve sele karşı sahada

Ankara’da şiddetli yağış ve sel uyarıları yapılmaya devam ederken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve belediye ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Günlerdir devam eden şiddetli yağış ve sele karşı Mamak Belediyesi ekipleri amansız mücadele içinde.

Çağrı merkezlerine gelen ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, anında müdahale ile vatandaşın yanında yer alıyor. 21 Araç, 75 personelle “Sel Müdahale Su Tahliye Ekibi” farklı adreslerde su baskınlarına müdahale ediyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORLAR

Fırtınadan kaynaklı devrilen ağaçlar da Mamak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kaldırılıyor. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de görev başında. Sel ve afette 180 personel gece gündüz çalışıyor. Sel olan bölgeler değil sel olma ihtimali olan bölgeler bile kontrol altında tutuluyor. Yağmur sularıyla dolan yollar, kaldırımlar, su tankerleriyle yıkanıyor, zemin süpürme araçlarıyla temizleniyor.

Selin önüne geçebilmek için Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de, 241 personel ve 76 araç ve iş makinesi ile aralıksız çalışıyor. Sadece ihbarlar değil sahada tespit edilen olumsuzluklara da anında müdahale ediliyor.

EKİPLER SAHADA OLMALI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tam anlamıyla ekipleri ile selle mücadelenin içinde… Selin ulaşımı, yaşamı olumsuz etkilememesi için var gücüyle çalışıyorlar. Başkan Murat Köse, “Ekiplerin sahada olması lazım. Mamak Belediye Başkanı olarak tüm ekiplerimizle Fen İşleri, Çevre Koruma, Temizlik İşleri, yüzlerce ekibimizle birlikte sahadayız. Biz insanlarımızın yanındayız. Çünkü şiddetli yağışın, selin etkilerini azaltmamız gerekiyor. Mesela asfalt zarar görebiliyor, araçlar zarar görebiliyor, alt katları su basabiliyor. Biz tüm ekiplerimizle onların yanındayız ve yaralarını sarmaya çalışıyoruz.” dedi.