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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Samsunspor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı final 4. maçında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı konuk ettiği Samsunspor'u 88-86 mağlup ederek seriyi 2-2 eşitledi.
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Samsunspor'u mağlup etti

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan maç büyük heyecana sahne olurken, Yeşil-Beyazlılarda Marlain Veal 23 sayı-8 ribaund-8 asist, Chance Comanche 19 sayı-7 ribaund, Melih Kapucu 20 sayı- 4 ribaund ile öne çıkan isimler oldu. Samsun'da Pazartesi günü oynanacak serinin son maçını kazanan taraf adını finale yazdıracak.

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İlk yarı Mamak’ın üstünlüğü ile kapandı
Karşılaşmaya Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Melih Kapucu ile iyi başlayan taraf oldu. Burak Eşlik ve JJ Fraizer ile rakibinin temposuna cevap veren konuk ekip, farkı yakın tuttu. Ancak devamında yayın gerisinden yakaladığı ritimle Yeşil-Beyazlılar rakibini yaklaştırmadı ve ilk çeyrek 31-22 Mamak üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte iki ekip de üst üste hücumlardan el boş döndü. Bu dakikalarda çizgiden kayıpsız dönen konuk ekip farkı eriterek rakibine yaklaştı ve 06.20 dakika kala fark 3 sayıya (34-31) indirdi. Fraizer ile etkili olan konuk ekip bu çeyrekte yakın takibi sürdürdü. Uzunları içeride topla buluşturan Yeşil-Beyazlılar üstünlüğünü sürdürdü ve devreyi 46-42 önde bitirmeyi başardı.

İkinci yarı büyük anlara sahne oldu
Üçüncü çeyreğe arka arkaya sayılarıyla başlayan konuk ekip skoru eşitledi (48-48). Kaptan Melih Kapucu ile cevap veren Mamak Belediyesi Basketbol Takımı yeniden kontrolü eline geçirdi. Farkın 3 dakika kala 7'ye çıkmasıyla Samsun molaya gitti (61-54). Moladan sayıyla dönen konuk ekip, maça tutunmaya devam etti. Son bölümde her iki taraf da savunmayı artırırken zaman zaman gerginlikler yaşandı. Kıran kırana geçen çeyreği 66-63 Mamak önde tamamladı. Son çeyrekte Veal'den gelen kritik üçlüklerle Yeşil-Beyazlılar farkı 9'a çıkardı (76-67). İçeriyi iyi kapatan Mamak, Samsun'un sayı bulmasına izin vermedi. Bu dakikalarda farkında etkisiyle konsantrasyon kaybı yaşayan konuk ekip, yaptığı basit top kayıplarıyla işini zora soktu. Yakaladığı ritmi sürdüren Yeşil-Beyazlılar son bölüme 10 sayı farkla girdi (81-71).Konuk ekip toparlanarak 7-0'lık seriyle cevap vermekte gecikmedi (81-79). Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta Yeşil-Beyazlılar skoru korumayı başardı ve sahadan 88-86 galip ayrılmayı başardı.

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