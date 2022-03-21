Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi'nde 36 bin sorun çözüldü

Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi, vatandaşların istek ve taleplerini çözüme ulaştırmaya devam ediyor. 2022 ilk çeyreğinde 37 bin 42 çağrıdan, 36 bin 873 çözüme ulaştığı merkezde 169 çağrı ise işleme alındı.

Çevre temizliğinden asfalt bakım ve onarıma, imar durumundan sokak hayvanları ve cenaze gibi birçok konuda vatandaşın istek ve taleplerine 444 0 149 hattan cevap veren Mamak Belediye Çağrı Merkezi, haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Köprü görevi görüyor

Sosyal belediyecilik kapsamında teknolojinin bütün imkânlarını kullanarak vatandaşların istek ve taleplerine cevap verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Haftanın 7 günü hizmet veren çağrı merkezimiz vatandaş için tam bir bilgi kaynağı olarak hizmet veriyor.

Resmi kurumlarla işi olan vatandaşlardan tutun da hava şartları nedeniyle çeşitli sorunlar yaşayan vatandaşlara kadar birçok kişi doğrudan çağrı merkezimizi arayarak, aradığı tüm cevapları bulabiliyor. Vatandaşla belediye arasında köprü vazifesi gören çağrı merkezimiz, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edecek” dedi.