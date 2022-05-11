Mamak Belediyesi Futbol Takımı, Oftaş Spor Kulübü’ne gol yağdırdı

Mamak Belediyesi Futbol Takımı, 1. Amatör Küme futbol maçında konuk ettiği Oftaş Spor Kulübü’nü 9-0 gibi net bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.