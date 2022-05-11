Mamak Belediyesi Futbol Takımı, Oftaş Spor Kulübü’ne gol yağdırdı

Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadı’nda rakibine 90 dakika boyunca üstünlük kuran Yeşil-Beyazlılar sahadan da farklı bir skorla ayrılarak, play-offlara hazırım mesajı verdi.
Güçlü bir takımız
Elde edilen farklı skorlarla ne kadar güçlü bir takım olduklarını ispatladıkları ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sporcularımızı ve teknik ekibimizi alınan galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Altın kramponlarımızın ilçemize başarılar getirmeye devam edeceğine yürekten inanıyorum”dedi
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