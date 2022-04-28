Mamak Belediyesi, iftar yemekleriyle mahalle sakinlerini bir araya getiriyor

Mamak Belediyesi, Ramazan ayının başından bu yana her gün bir veya daha fazla mahallede iftar vererek, mahalle sakinlerini bir araya getiriyor.

Mamak mahalle iftarlarından biri de Büyük Kayaş Mahallesi’nde gerçekleşti. İftar sofraları kuruldu, mahalle sakinleri oruçlarını birlik beraberlik duyguları ile açtı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile birlikte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mahalle iftarında Mamaklılarla buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada Mamaklıların şimdiden bayramını kutladı. Birlik beraberlik temennisinde bulunan Çelik, Gezi olaylarıyla ilgili mahkemenin verdiği kararın ardından yapılan eleştirilerle ilgili "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez, hiç kimse Cumhurbaşkanımıza karşı tehdit dili kullanamaz. Cumhurbaşkanımızı tehdit edenlerin karşısında dikilmeye hazırız" dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise,”Mahalle iftarlarımız vesilesi ile mahalle kültürünü yaşatmış oluyor, halkımızla hemhal oluyoruz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin diyorum. Bizler bir ve beraber olursak yapamayacağımız şey yok. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu.