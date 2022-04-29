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Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara giysi çeki hediye etti

“Tekstilin Gülümseten Geri Dönüşümü” Çocuk Şenliği Programı’nda Ramazan Bayramı öncesi çocuklar bir bayram daha yaşadı. Mamak Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklara giysi çeki hediye etti. 
Mamak Belediyesi, ihtiyaç sahibi çocuklara giysi çeki hediye etti

Mamak Belediyesi, covit19 sebebi ile hastalık bulaşma riskinin yayılmasına sebebiyet vermemek için yeniden kullanım yerine ihtiyaç sahibi çocuklara giysi çeki hediye etti. Bayramlıklarını kendileri seçecekleri için çocuklar mutluydu.

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“Gönül belediyeciliği yapıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğin Türkiye’sini kurmakta çocuklarımıza büyük işler düşüyor. Biz istiyoruz ki her yaştan insana hizmet edelim. Bizler sadece belediyecilik değil, gönül belediyeciliği yapıyoruz. Bu anlayışla projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz” dedi

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