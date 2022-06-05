Mamak Belediyesi ikinci millet bahçesi için çalışmaları sürüyor

Mamak Belediyesi Üreğil Millet Bahçesi’nin ardından ikinci millet bahçesini Ankaralıların hizmetine sunmak için çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, incelemeleri esnasında tarihi duvarda yuva yapan kırlangıçları fark etti. Aslında duvar oyukları derzle kapatılacak, restore edilecekti. Ancak Başkan Murat Köse, kuşların yaşam alanına hassasiyet göstererek buranın korunması için talimat verdi.

Mutlu Ege Millet Bahçesi Doğal Yaşam Alanı Talimatı

Kuşların yuvası haline gelen tarihi duvar koruma altına alındı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mutlu Ege Millet Bahçesi içerisinde “Doğal Yaşam Alanı” oluşturulması talimatını verdi. Doğal Yaşam Alanında yaban hayat sulama havuzu yapılacak, yem desteği sağlanacak, böylece Mutlu Ege Millet Bahçesi’nin Doğal Yaşam Alanı mini bir “kuş cennetine” dönüşecek.

“Kuşların yaşam alanlarını koruyarak geliştiriyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hayvanlar Allah'ın sessiz emanetleridir. Bizler de bu emanetlere sonuna kadar sahip çıkmak için çalışıyoruz. Mamak’ın ikinci millet bahçesi olacak “Mutlu Ege Millet Bahçesi”nde oluşturacağımız “Doğal Yaşam Alanı” ile kuş habitatının hem yaşam alanlarını koruyacak ve hem de zenginleştireceğiz” dedi.