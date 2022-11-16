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Mamak Belediyesi kadınlara yönelik arıcılık kurslarına hız kesmeden devam ediyor

Ekolojik Vadide başlatılan arıcılık kursu ile yine onlarca kadın, yeni iş kolu kazanma fırsatı yakalayacak.
Mamak Belediyesi kadınlara yönelik arıcılık kurslarına hız kesmeden devam ediyor

Mamak Belediyesi tarafından geçen sene başlatılan proje kapsamında 65 kadın kursiyer, arıcılık sertifikasını almaya hak kazanmış ve kendilerine teslim edilen 110 kovanla arıcılığa el atmıştı. Ekolojik Vadide başlatılan arıcılık kursu ile yine onlarca kadın, yeni iş kolu kazanma fırsatı yakalayacak. 

ARICILIK KURSUNDA DERSLER BAŞLADI

Arıcılık Kursunda dersler başladı. Hanımlar, verilen teorik eğitimle arıcılığı tüm detayları ile öğreniyor. 
Bal üretmenin inceliklerini öğrenen kursiyerlere; balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı hakkında eğitimler veriliyor. Kovanların dizaynı, kullanımı konusunda eğitim alan hanımlar, uygulamalı eğitimlerle de bilgilerini pekiştirecek. 

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ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNABİLECEKLER

Doğada kovan başında pratik yapacak olan hanımlar, bal, polen, propolis, arı zehri gibi arı ürünlerinin yanı sıra arı sütü ve ana arı(kraliçe arı) üretimi eğitimi de alacak. Kursa katılan kadınlar üretecekleri Mamak Balını kooperatif aracılığıyla satışa sunabilecek. 

BİLİNİRLİĞİ ARTACAK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak kırsalı, arıcılık için zengin bir floraya sahip. Bu zenginliği bir adım daha ileriye taşımak adına kadınlarımıza yönelik arıcılık kursu düzenliyoruz. Başlattığımız kurslarda öncelik kadınların. Malum bütün kovanı kraliçe arı yönetir. Biz de bu nedenle önce kraliçeleri eğitelim dedik. Arıcılığın da ilçemizde bu işle uğraşanlara ekonomik olarak büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kursiyerlerimizin bu alanda başarılı olmaları bizi mutlu ediyor. Geçtiğimiz sene sertifika alan ve bal üretimi gerçekleştiren Mamak’ın üreten hanımlarını tebrik ediyorum. İnşallah bu sene de kursiyerlerimiz üretecekleri ballarla ‘Mamak Balı’nın bilinirliğini artıracak” dedi. 

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