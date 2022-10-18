Mamak Belediyesi maden faciasının ardından Bartınlı kardeşlerini yalnız bırakmadı

Mamak Belediyesi, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından ekiplerini bölgeye sevk etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan Mamak Belediyesi, zor günde Bartınlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. Çay-çorba ikram araçları Bartın’da maden ocağının olduğu bölgede çalışanlar için seferber oldu. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, çalışanlar Mamak Belediyesi’nin çay çorba ikramıyla ısındı.

İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bartın’da meydana gelen ve bizi derin üzüntüye sevk eden maden kazası olayında hayatını kaybeden emektar maden işçilerimize Allah’ta rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla sadece kendi ilçemizdeki vatandaşlarımız için değil zor günde Bartınlı kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Çay çorba ikramımızla, Bartın’da çalışmalara katılan kıymetli işçi kardeşlerimizin yanındayız” dedi.