  • BIST 3.841,56
  • Altın 987.58
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.328
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Mamak Belediyesi maden faciasının ardından Bartınlı kardeşlerini yalnız bırakmadı

Mamak Belediyesi, Bartın’da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından ekiplerini bölgeye sevk etti.
Mamak Belediyesi maden faciasının ardından Bartınlı kardeşlerini yalnız bırakmadı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla pek çok proje ve çalışmaya imza atan Mamak Belediyesi, zor günde Bartınlı kardeşlerini yalnız bırakmadı. Çay-çorba ikram araçları Bartın’da maden ocağının olduğu bölgede çalışanlar için seferber oldu. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, çalışanlar Mamak Belediyesi’nin çay çorba ikramıyla ısındı. 

foto-(5)-043.jpeg

İŞÇİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bartın’da meydana gelen ve bizi derin üzüntüye sevk eden maden kazası olayında hayatını kaybeden emektar maden işçilerimize Allah’ta rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Bizler sosyal belediyecilik anlayışımızla sadece kendi ilçemizdeki vatandaşlarımız için değil zor günde Bartınlı kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu göstermek istedik. Çay çorba ikramımızla, Bartın’da çalışmalara katılan kıymetli işçi kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özel Halk Otobüsü Esnafı ‘Ulaşıma Zam’ Talebini Yineledi19 Ekim 2022 Çarşamba 00:16
  • Başkent Kültür Yolu Festivali’nde Pursaklar Belediyesi Ankaralılarla buluştu18 Ekim 2022 Salı 03:04
  • Akademisyenler ve öğrencileri, Kırşehir'i gezdi18 Ekim 2022 Salı 02:58
  • Milli Futbolcu Barış Telli’nin hayatı sinema filmi oluyor18 Ekim 2022 Salı 02:56
  • Tanıtım TIR'ı Kızılay Meydanı'nda18 Ekim 2022 Salı 02:02
  • Büyükşehir Belediyesi “Mercek Ankara” projesini hayata geçirdi18 Ekim 2022 Salı 01:53
  • Özen Atölye ve Meslek Öğretmenlerinin Özlük Haklarına İyileştirme Talep Etti18 Ekim 2022 Salı 01:50
  • 13 satış noktasında yüzde 22 indirimle süt satılıyor18 Ekim 2022 Salı 00:47
  • Ünüvar ve Köse Ekolojik Köy'ü ziyaret etti18 Ekim 2022 Salı 00:44
  • Sincan'da okulların bank ve çöp kovaları değiştirildi18 Ekim 2022 Salı 00:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti