Mamak Belediyesi önünde dev iftar sofrası kuruldu

Ramazan ayında her gün ayrı ayrı iftar sofralarında Mamaklıları buluşturan Mamak Belediyesi, dev iftar sofrası kurdu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediye Başkanı Yardımcıları Mamaklılarla aynı sofrada buluştu.

Salgınla birlikte ara verilen ve 2 yılın ardından kurulan 6 bin kişilik iftar sofrasında eller “birlik, beraberlik” için açıldı.

Mamak Belediye Başkanı iki yıl sonra bu özlenen tabloyu yaşadıkları için mutlu olduğunu söyledi ve ekledi “Bizleri kavuşturan Rabbime hamd ediyorum. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ramazanın bereketi hepimize rahmet ve huzur versin inşallah. Şimdiden Ramazan Bayramınızı da kutluyorum” dedi.

MEHTERAN TAKIMI SAHNE ALDI

Mamak Belediyesi önünde sadece iftar sofraları kurulmadı. Mamaklılar Ramazan eğlencesine doydu. Mamak Mehteran Takımı sahne aldı, çocuklar ise illüzyon ve palyaço gösterileriyle dans ederek eğlencenin tadına vardı.

Mamaklılar Uğur Işılak konseriyle ise unutulmaz bir akşam yaşadı.

6 bin kişinin katıldığı iftar programından önce konser veren Halk Ozanı Uğur Işılak, kulakların pasını sildi. Işılak, yaklaşık 2 saat süren konserinde seslendirdiği sevilen şarkılarıyla Mamaklıları mest etti.

Işılak’a sosyal medya üzerinden teşekkürlerini ileten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “’Bayrağı Elinden Duayı Dilinden Aşkı Gönülden Bırakma’ Uğur Işılak’tan Allah razı olsun, sazıyla, sözüyle ve tüm kalbiyle, bayrak, vatan ve memleket sevdalısı…” ifadelerini kullandı.