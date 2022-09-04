  • BIST 3.222,74
  • Altın 1002.095
  • Dolar 18.2039
  • Euro 18.062
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı

Sağlık hizmetleri ile adından söz ettiren Mamak Belediyesi, evde diş sağlığı hizmetine de hız kesmeden devam ediyor.
Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı


Evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, diş sağlıklarını da Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı. Mamak’ta “yaşlı, engelli, hasta, ihtiyaç sahibi vatandaşların banyosundan tırnak kesimi ve saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetini üstlenen sağlık hizmeti sunan Mamak Belediyesi bu kez “Diş Sağlığı” hizmeti için kollarını sıvadı. 

foto-(19)-001.jpeg

Vatandaşlar memnun 

Mamak Belediyesi kliniğinde görev yapan Diş Hekimi, “evde diş sağlığı” hizmeti kapsamında evlere gidiyor, evinden çıkamayan vatandaşlara diş sağlığı hizmeti götürüyor.  Evde diş sağlığı hizmeti alan vatandaşlar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye verilen hizmetten dolayı teşekkür etti. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı05 Eylül 2022 Pazartesi 00:35
  • Doğal ile dikkat çeken Kıbrıs Kanyonu için çalışmalarına ivedilikle devam ediyor05 Eylül 2022 Pazartesi 00:31
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da eşlik ettiği bostan gezisinde muhtarlar hasat etti05 Eylül 2022 Pazartesi 00:27
  • Başkent İlçeler Terminali ile yeni balık halinin yapım çalışmalarında sona gelindi05 Eylül 2022 Pazartesi 00:23
  • Gönül Köşkü Huzurevi’ndeki yaşlılar Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezdi05 Eylül 2022 Pazartesi 00:22
  • Kahramankazan Belediyesi, haşere ve kötü koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalar sürüyor05 Eylül 2022 Pazartesi 00:16
  • Kızılay Metro Sanat Galerisindeki sergi 11 Eylül tarihine kadar gezilebilecek05 Eylül 2022 Pazartesi 00:02
  • Sincan Belediyesi, Gençlik Merkezileri ile fark yaratmaya devam ediyor03 Eylül 2022 Cumartesi 01:03
  • Pursaklar Belediyesi, ektiği nohut ve mercimeklerin ilk hasadını gerçekleştirdi03 Eylül 2022 Cumartesi 00:59
  • Pursaklar Yaz Spor Okulları'na 2883 öğrenci katıldı03 Eylül 2022 Cumartesi 00:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti