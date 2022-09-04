Sağlık hizmetleri ile adından söz ettiren Mamak Belediyesi, evde diş sağlığı hizmetine de hız kesmeden devam ediyor.



Evde bakım hizmeti alan vatandaşlar, diş sağlıklarını da Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Diş Hekimliği ile güvence altına aldı. Mamak’ta “yaşlı, engelli, hasta, ihtiyaç sahibi vatandaşların banyosundan tırnak kesimi ve saç kesimine kadar tüm kişisel bakım hizmetini üstlenen sağlık hizmeti sunan Mamak Belediyesi bu kez “Diş Sağlığı” hizmeti için kollarını sıvadı.

Vatandaşlar memnun

Mamak Belediyesi kliniğinde görev yapan Diş Hekimi, “evde diş sağlığı” hizmeti kapsamında evlere gidiyor, evinden çıkamayan vatandaşlara diş sağlığı hizmeti götürüyor. Evde diş sağlığı hizmeti alan vatandaşlar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye verilen hizmetten dolayı teşekkür etti.

