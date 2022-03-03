Mamak Belediyesi, sokak köpeklerini sahiplendirmeye devam ediyor

Her canlının iyi bir yaşam hakkına sahip olduğu anlayışıyla hareket eden Mamak Belediyesi, uygulamaya geçirdiği hayvan dostu projelerle sokak köpeklerini sahiplendirmeye devam ediyor.

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’ni ziyaret eden Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 5 sokak köpeğini de sahiplendirerek yeni aileleriyle buluşturdu. Mamak Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla patili dostlara 1 yıl boyunca 500 lira nakit para, mama ve bakım hizmeti verilecek.

"Allah hepimizi sevgi içinde yaratmış"

Sokak köpeklerini sahiplenen ailelerin heyecanlarına ortak olan Ak Parti Milletvekili Yıldız, "Çok mutluluk verici. Burada netice itibariyle Allah hepimizi sevgi içinde yaratmış. Dolayısıyla o içimizdeki sevgiyi burada hem hayvanlarla hem diğer insanlarla paylaşıyor olmak gerçekten çok önemli. Hem sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşması hem de ailelerin, çocuklarının aslında sevmeyi, sevgiyi hayvanlarla birlikte öğrenmesi meselesi çok değerli ve çok önemli. Ben buna vesile oldukları için Mamak Belediyesine, Mamak Belediye Başkanımız Sayın Murat Köse'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Sokak hayvanları da bize emanettir"

Bugün can dostlarımızı aileleriyle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sokak hayvanları bizlere emanettir. Onların bakımından bizler sorumluyuz. Bu kapsamda da Sokaktan köpek sahiplenenlere aylık 500 lira nakdi destek, sağlık bakımı ve mamalarını karşılayacağımız bir kampanya başlattık. Müracaat edenler arasında şartlarını sağlayanlara can dostlarımızı emanet etmeye devam ediyoruz” dedi.