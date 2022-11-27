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Mamak Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını tüm canlılar için uyguluyor

Mamak Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını tüm canlılar için uyguluyor. Her canlının yaşama, beslenme hakkı olduğunu tüm ekipleriyle benimseyen Mamak Belediyesi, sevimli dostların bakımını büyük bir özveri ile yürütüyor.
Mamak Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışını tüm canlılar için uyguluyor

İhbarları değerlendiren Mamak Belediyesi, yaraları sarmak için var gücüyle çalışıyor. Köpeğinden, kedisine hatta kuşuna… Ayağı incinen yavru kuş, Mamak Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi edilmiş, sağlık desteği verilen minik kuş tekrar doğaya bırakılmıştı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse o gün yaptığı paylaşımda “Ayağı incinen yavru kuşumuzu veterinerimiz acil sağlık desteği vererek tedavi etti. Hayatı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Her can özeldir ve kıymetlidir. Doğayı ve çevremizi tüm halkımızla birlikte koruyup yaşatacağız” diye yazmıştı. 

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GÖRÜNTÜLERİ HATIRLATTI 

Köse o görüntüleri tekrar hatırlattı ve “Her can özeldir ve kıymetlidir. Hayatı tüm canlılarla birlikte paylaşıyoruz. Doğayı ve Çevremizi tüm halkımızla birlikte koruyup yaşatacağız… Biz, her yaptığımız işi sevgiyle, merhametle ve muhabbetle yapıyoruz” diye yazdı. 

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