Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri Fiyatları Denetlediler

Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri fahiş fiyat ve etiket denetimini sürdürüyor. Ekipler ilçede bulunan marketlerde fiyat denetimi kontrolü yaptı.



Vatandaşın cebini ve sağlığını korumak hedefi ile çalışmalarını sürdüren Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri, son olarak özellikle marketlerde fiyat denetimi kontrolü yaptı. Fiyatları tek tek inceleyen ekipler, etiketlerin kasa ile uyumunu da kontrol etti.

Haksız Rekabet Önleniyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zabıta Ekiplerimiz, vatandaşımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasının güvencesidir” dedi. Başkan Murat Köse, “Haksız rekabet ortamı oluşturan her türlü faaliyetin karşısındayız ve belediye olarak bu durumu kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri, kurallara uyan esnafa teşekkür etti “Vatandaşın cebini korumak için denetimlerimize devam edeceğiz” dedi.