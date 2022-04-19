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Mamak Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Mamak Belediyesi de buradan hareketle çiftçilere yüzde 90 hibe desteği ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yaptı.
Mamak Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Kızılcaköy Mahallesi’nde “Yağlık Ayçiçeği Tohumu Dağıtım Programı” düzenlendi.

Mamak Belediyesi'nin çiftçiler için satın aldığı pnömatik mibzerini (havalı ekim mibzeri) çiftçilerden kira ücreti alınmaksızın kullanılabiliyor.

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Mamak Belediyesi’nin sağladığı destekle toprakla buluşan yağlık ayçiçeği tohumları Mamak için bir ilk olacak. Yağlık ayçiçekleri Mamak’ta ilk kez üretilecek.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu topraklar hepimizin toprakları, çiftçilerimiz de tarımımızın en değerli öznesi. Çiftçilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Mamak’ımızın tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanarak ilçemizde üretilen ürünlerimizi markalaştıracağız. Mamak’ı tarımın merkezi yapacağız” dedi.

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