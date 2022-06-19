Mamak Belediyesi'nden üniversite sınavına giren öğrencilerin velilerine çay ikramı

Mamak Belediyesi, ilçede bulunan okullarda üniversite sınavına giren öğrencilerin velilerine çay ve su ikram etti.

Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan okulda ailelere sınav başladıktan sonra ikramlarda bulunurken, velilerde, yapılan ikramlardan memnun olduklarını dile getirdiler.

SINAV HEYECANINA ORTAK OLDUK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz belediye olarak hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Sınava giren çocuklarını, dışarıda bekleyen velilerimize çay, su ve meşrubat ikramlarında bulunduk. Sınava giren tüm öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

