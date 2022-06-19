Mamak Belediyesi'nden üniversite sınavına giren öğrencilerin velilerine çay ikramı

Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçe sınırlarında yer alan okulda ailelere sınav başladıktan sonra ikramlarda bulunurken, velilerde, yapılan ikramlardan memnun olduklarını dile getirdiler.
SINAV HEYECANINA ORTAK OLDUK
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz belediye olarak hem öğrencilerimizin hem de ailelerinin sınav heyecanına ortak olduk. Sınava giren çocuklarını, dışarıda bekleyen velilerimize çay, su ve meşrubat ikramlarında bulunduk. Sınava giren tüm öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.