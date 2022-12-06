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Mamak Belediyesi'ne bağlı Ekolojik Köy Okulu’nda dersler başladı

Tarıma yönelik teşvik, destek ve uygulamalarıyla dikkat çeken Mamak Belediyesi, çocuklarda tarım ve üretim bilincini oluşturmak amacıyla Ekolojik Vadi’de, Ekolojik Köy Okulu’nda derslere başladı.
Mamak Belediyesi'ne bağlı Ekolojik Köy Okulu’nda dersler başladı

Kırsal turizmi canlandırmak, mahalle statüsüne kavuşmuş köylerde yaşayan insanlara ekonomik destek sağlamak amacıyla Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirilen, meyve ağaçları, sebze fideleri ve üzüm bağlarıyla ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Mamak’ın tarım merkezi Ekolojik Vadi’de bu kez okul zili çaldı.

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KIŞ SERASI, TAŞ FIRIN… 

Ekolojik Köy Okulu ilk öğrencileri ile ders başı yaptı. Miniklere arıcılık ve bal üretimi, ata tohumunun toprakla buluşması, tohum ambarı, kış serası, taş fırın ve tohumdan fideye kadar birçok farklı konuda eğitim veriliyor. Eğitimi yerinde ve uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, toprağa dokunarak doğal yaşam becerileri kazanıyor. 

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DERSLER BAŞLADI 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Köy Okulumuzda dersler başladı. Çocuklarımız okulumuzda verdiğimiz eğitimle tarımı, üretmeyi yerinde uygulamalı olarak öğrenecek. Ata tohumlarının nasıl çıkarıldığını, toprakla nasıl buluştuğunu görerek, yaparak deneyimleyecek. Mamak’ı tarım kenti yapma hedefi ile çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla sözümüzün ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyoruz. Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin.” dedi.
 

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