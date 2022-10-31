  • BIST 3.894,81
  • Altın 982.467
  • Dolar 18.6105
  • Euro 18.4922
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Mamak Belediyesi’nin kursunu tamamlayan Cansu Aslan güzellik salonu açtı

Mamak Belediyesi’nin açtığı güzellik kursunu tamamlayan kursiyerlerden biri kendi iş yerini açtı, diğeri güzellik merkezinde iş hayatına atıldı. Muhasebeciliği bırakıp güzellik salonu açan Cansu Aslan, “Diplomamı yırttım, güzellik sektörüne atıldım” dedi.
Mamak Belediyesi’nin kursunu tamamlayan Cansu Aslan güzellik salonu açtı

Mamak Belediyesi bünyesinde kadınlara birçok dalda eğitim veren Mamak Yaşam Akademisi (MAYA), kadınların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Belediye bünyesindeki 19 Aile Merkezinde kişisel gelişim, meslek edindirme, hobi ve el sanatları kursları düzenleniyor. Mamak Belediyesinin 60 farklı branşta ücretsiz hizmet verdiği kurslara kayıt olmak isteyenler belediyenin internet sitesinden ön kayıt yaptırabiliyor.

MESLEĞİNDEN VAZGEÇTİ 

Mamak Yaşam Akademisinden eğitim alan Cansu Aslan da bugün kendi güzellik salonunu işletiyor. Aslan yaptığı görüşmede, MAYA sayesinde hayatının dönüştüğünü, daha önceki muhasebecilik mesleğinden bir anda vazgeçtiğini belirtti.

Cansu Aslan, “Maliye mezunuyum, mezun olduktan sonra 4 yıl muhasebe sektöründe çalıştım. Ardından sevemedim, mesleğimi yapamadım, masa başında oturmak bana göre değildi. Sonra kursa başvurdum, eğitim aldım, sınavlara girdim, kazandım. Diplomamı yırttım, güzellik sektörüne atıldım, iyi ki yapmışım, hiçbir şekilde pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Kadınlara hizmet etmek istedim” diye konuştu.

EĞİTİMİNİ MESLEĞE DÖNÜŞTÜ 

MAYA güzellik kurslarından mezun olduktan sonra bir güzellik merkezinde çalışmaya başlayan ev hanımı Rukiye Çiftçi de güzellik kursu eğitimlerine ilk önce kendi kişisel bakımları için yazıldığını fakat mezun olduktan sonra eğitimini mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

İĞNE OYASI, NAKIŞ, CİLT BAKIMI

İş sahibi olmak isteyen kadınların bu eğitimlerin sağladığı imkanlardan yararlanmasını öneren Çiftçi, "Kurslarda her şey öğretiliyor. Kadınlar sadece cilt bakımı değil, kuaförlük, iğne oyası, nakış, her alanda kendilerini geliştirip sertifikalı bir şekilde kendilerine iş yeri açabilirler." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’de kış çiçeği hazırlığı yapıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 02:21
  • Sincan Belediyesi Engelli Gündüz Bakımevi açıyor31 Ekim 2022 Pazartesi 02:09
  • Kahramankazan Belediyesi 550 çiftçiye 200 ton Buğday 150 ton da Arpa hibesi desteğinde bulundu31 Ekim 2022 Pazartesi 01:07
  • ‘Her Çocuğa Sanat’ projesiyle 100 çocuğa müzik eğitimi verilecek31 Ekim 2022 Pazartesi 01:01
  • Büyükşehir arıcılıkta kışlatma eğitimi düzenledi31 Ekim 2022 Pazartesi 00:56
  • Gölbaşı’nda ‘Zaferin 99. Yılında Atamızın İzinde’ sergisi açıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 00:54
  • ABB ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde ilk sırada yer aldı31 Ekim 2022 Pazartesi 00:52
  • Tulumtaş Mağarası’nda yapılan çalışmalarda sona gelindi31 Ekim 2022 Pazartesi 00:03
  • Pursaklar Belediyesi Cumhuriyetin 99.yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara 99 Hediye veriyor29 Ekim 2022 Cumartesi 03:28
  • Başkentte “Kazak Ulusunun Öncü Aydını: Muhtar Avezov Konferansı” düzenlendi29 Ekim 2022 Cumartesi 03:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti