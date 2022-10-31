Mamak Belediyesi’nin kursunu tamamlayan Cansu Aslan güzellik salonu açtı

Mamak Belediyesi’nin açtığı güzellik kursunu tamamlayan kursiyerlerden biri kendi iş yerini açtı, diğeri güzellik merkezinde iş hayatına atıldı. Muhasebeciliği bırakıp güzellik salonu açan Cansu Aslan, “Diplomamı yırttım, güzellik sektörüne atıldım” dedi.

Mamak Belediyesi bünyesinde kadınlara birçok dalda eğitim veren Mamak Yaşam Akademisi (MAYA), kadınların meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Belediye bünyesindeki 19 Aile Merkezinde kişisel gelişim, meslek edindirme, hobi ve el sanatları kursları düzenleniyor. Mamak Belediyesinin 60 farklı branşta ücretsiz hizmet verdiği kurslara kayıt olmak isteyenler belediyenin internet sitesinden ön kayıt yaptırabiliyor.

MESLEĞİNDEN VAZGEÇTİ

Mamak Yaşam Akademisinden eğitim alan Cansu Aslan da bugün kendi güzellik salonunu işletiyor. Aslan yaptığı görüşmede, MAYA sayesinde hayatının dönüştüğünü, daha önceki muhasebecilik mesleğinden bir anda vazgeçtiğini belirtti.

Cansu Aslan, “Maliye mezunuyum, mezun olduktan sonra 4 yıl muhasebe sektöründe çalıştım. Ardından sevemedim, mesleğimi yapamadım, masa başında oturmak bana göre değildi. Sonra kursa başvurdum, eğitim aldım, sınavlara girdim, kazandım. Diplomamı yırttım, güzellik sektörüne atıldım, iyi ki yapmışım, hiçbir şekilde pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Kadınlara hizmet etmek istedim” diye konuştu.

EĞİTİMİNİ MESLEĞE DÖNÜŞTÜ

MAYA güzellik kurslarından mezun olduktan sonra bir güzellik merkezinde çalışmaya başlayan ev hanımı Rukiye Çiftçi de güzellik kursu eğitimlerine ilk önce kendi kişisel bakımları için yazıldığını fakat mezun olduktan sonra eğitimini mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

İĞNE OYASI, NAKIŞ, CİLT BAKIMI

İş sahibi olmak isteyen kadınların bu eğitimlerin sağladığı imkanlardan yararlanmasını öneren Çiftçi, "Kurslarda her şey öğretiliyor. Kadınlar sadece cilt bakımı değil, kuaförlük, iğne oyası, nakış, her alanda kendilerini geliştirip sertifikalı bir şekilde kendilerine iş yeri açabilirler." dedi.