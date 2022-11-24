Mamak Belediyesi'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü Musiki Muallim Mektebi’nde kutlandı

Mamak Belediyesi'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen programla kutlandı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Eski Belediye Başkanı Gazi Şahin, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları ve mahalle muhtarlarının katılımlarıyla gerçekleşen kutlama töreninde konser verildi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Antik Oda Müziği Grubu, verdiği “Antik Tınılar Konseri” ile kulakların pasını sildi.

YAPTIĞIMIZIN GÖSTERGESİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediyemizin kuruluşunun üzerinden 39 yıl geçti. Bizler bayrak yarışında halkımıza hizmet etmek için görevimizi aşkla yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Mamak Çok Daha Güzel Olacak’ dedi. Verilen ödüller Mamak Belediyemizin ne kadar önemli işlere imza attığının göstergesi. Kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. İnşallah daha çok eser ve hizmetle Mamaklı hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

