Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde icradan satılık arsa

Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde bulunan 788 metre kare arsa ve üzerindeki eklentiler icra yoluyla satılıyor. Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde icradan satılık arsa ve üzerindekilerin muhammen bedeli 1 milyon 354 bin 392 TL.