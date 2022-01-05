Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi üzerinde bulunan 788 metre kare arsa ve üzerindeki eklentiler icra yoluyla satılıyor.
Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde icradan satılık arsa ve üzerindekilerin muhammen bedeli 1 milyon 354 bin 392 TL.
1. Satış Günü : 14/03/2022
2. Satış Günü : 14/04/2022
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu
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