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Mamak Gökçeyurt Mahallesi’ndeki lavantalar hasat için gün sayıyor

Mamak Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçen renkli görüntüsü ve mis kokusu ile fotoğraf karelerini de süsleyen lavantalar hasat için gün sayıyor. 
Mamak Gökçeyurt Mahallesi’ndeki lavantalar hasat için gün sayıyor

Lavanta Bahçesi’ndeki yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Baharın kokusunu ve toprak kokusunu özleyenleri, Ramazan sonrası, Mamak Gökçeyurt'taki Lavanta Bahçemize davet ediyorum” dedi. 

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Hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyoruz
Güzel Mamak’ı güzelleştirmeye devam ettiklerini de kaydeden Başkan Murat Köse, “Halkımızı ilçemize değer katan yatırımlarla buluşturuyoruz. Lavantalarımızın bir kısmı yağ bir kısmı da çiçekçilik sektöründe değerlendiriliyor. Nikâh şekerlerinde, sabunlarda kullanılıyor. Dolayısıyla Mamak Belediyesi olarak hem ekonomiye hem de turizme katkı sağlıyoruz” dedi.

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