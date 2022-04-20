  • BIST 2.525,93
  • Altın 922.8
  • Dolar 14.6645
  • Euro 15.9019
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Sevenleri Derneği’nin geleneksel iftar programında müjdeyi verdi. 
Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları İftar Yemeğinde Buluştu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamak İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar yemeğine katıldı. 

foto-(2)-065.jpeg

İftar sonrası konuşan Numan Kurtulmuş, "İmam hatip okullarının tarihi aynı zamanda bir sürü engellemelerle karşılaşılan önemli bir tarihtir. Şimdi bugün çok şükür, Türkiye'nin her yerinde hem ortaokul hem de lise olarak sayısal olarak yükselmiş bir imam hatip meselesi ile karşı karşıyayız. Bugünlere kolay gelinmedi… Bugün imam hatip mezunları öğrencilerimiz dilediği gibi fakülteye gidebiliyor” dedi. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Mamak İmam Hatip Lisesi için bir müjdeyi paylaştı. Başkan Murat Köse, imam hatip lisesinin hemen yakınına yapılacak cami ve dernek merkezinin planlarının yapılmaya başladığını duyurdu. 

foto-(8)-015.jpeg

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gücümüz yettiği sürece, nefes aldığımız sürece Hakk’ın hakim olması için ilahi kelimetullah için inşallah hep beraber çalışacağız. Ramazan’ınız mübarek olsun diyorum, şimdiden Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.

Mamak İmam Hatip Lisesi mezunları kendileri ile sohbet eden Başkan Murat Köse ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lösemili Zehra, fizik tedavi ile yürümeye başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 14:45
  • 150 itfaiyeci, ‘Temel İtfaiyecilik’ eğitimi almaya başladı20 Nisan 2022 Çarşamba 04:20
  • Mamak Belediyesi'nden çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği20 Nisan 2022 Çarşamba 00:28
  • Nevşehirliler Yenimahalle’de iftar yemeğinde buluştu20 Nisan 2022 Çarşamba 00:25
  • Sincan’da Muazzez Ersoy ve Ümit Besen rüzgarı esti20 Nisan 2022 Çarşamba 00:24
  • KEÇMEK öğretmenlerinden kursiyerlere uygulamalı eğitim20 Nisan 2022 Çarşamba 00:23
  • Kahramankazan'ın parklarında bakım-onarım çalışması başlatıldı20 Nisan 2022 Çarşamba 00:22
  • Çocuk Kulübü,  Başkentli Çocukların eğlence merkezi oldu20 Nisan 2022 Çarşamba 00:21
  • Başkentlilerin iftar mekanı Çubuk-1 Barajı oldu19 Nisan 2022 Salı 04:21
  • Etimesgut İstasyon Caddesi Alternatif Bulvar çalışmaları tamamlanıyor19 Nisan 2022 Salı 03:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti