Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 4 bin 500 konut, 2023’te teslim edilecek

Büyükşehir Belediyesi, yıllardır tamamlanamayan Mamak Kentsel Dönüşüm Projesini bitirmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyor. 4 bin 500 konut, 2023’te teslim edilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde katıldığı toplu açılış töreniyle temeli atılan Mamak Dutluk, Üreğil, Derbent ve Araplar Mahallerini kapsayan 4, 5, 6 ve 7’nci etaplarda başlatılan inşaat çalışmaları pandemi ve zorlu kış koşullarına rağmen tüm hızıyla devam ediyor.

MAMAK’TA BİNALAR YÜKSELMEYE BAŞLADI

Yıllardır yapımına dahi başlanamayan ya da tamamlanamayan kentsel dönüşüm projelerini bitirmeyi amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, Mamaklı vatandaşların 10 yıldan fazla süren mağduriyetlerini gidereceklerini açıkladı:

“Geçen yıl ağustos ayında 4 bin 500 adet konutun temelini attık. Bu konutlar şu anda yükselmeye başlıyorlar. Mamak’ta 4, 5, 6 ve 7’nci etaplarda Derbent, Araplar, Dutluk ve Üreğil Mahallelerinde başlatılan bu çalışmayla 4 bin 500 konutumuzun yükseldiğini vatandaşlarımız da görüyor. Bazı konutlarımızın kaba inşaatları tamamlandı, bazılarının da araziden kaynaklanan zemin etütleri ile topoğrafyadan kaynaklanan inşaatları devam ediyor. 72 tane bloğun 24 parselde 2 ay sonra yükseldiğini Samsun Yolu’ndan göreceğiz.”

ETAP ETAP TESLİM EDİLECEK KONUTLARIN NİHAİ TESLİM TARİHİ İSE 2023 SONU

Çankaya, Mamak’ta projenin tamamlanıp konutların teslim edilmesiyle hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinden yıllık 50 milyon TL tasarruf sağlayacaklarına da dikkat çekti.

İnşaatı hızla ilerleyen bölgede tamamlanan konutları hak sahiplerine aşama aşama teslim etmeyi planladıklarını da ifade eden Çankaya, “Bu konutlarımızın nihai teslim tarihi 2023’ün sonu diyebiliriz ancak bu 4 bin 500 konutun tümünün teslim edilmesini beklemeden etap etap bitmiş olan konutlarımızı da teslim etmeyi amaçlıyoruz. İlk olarak bu yıl sonunda ne kadar konutumuz biter ve oturmaya hazır hâle gelirse yani bin tane bin 500 tane kaç konutumuzu bitirebilirsek hak sahiplerini hemen kuralarını çekerek yerleştireceğiz” dedi.

MAĞDURİYETLERİ GİDERECEK YENİ KONUT PROJESİ DE YOLDA

Mamak’ta 4 bin 500 konutun tamamlanmasının ardından 2008 yılında yapılan anlaşamaya göre 6 bin konut projesinin daha hayata geçirilmesini ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedeflediklerini ifade eden Çankaya, “Diğer etaplarda yani Köstence, Tepecik, Dostlar, Küçük Kayaş, Yeşilbayır Mahallelerinde de kentsel tasarımlar bitti. Yaşanabilir bir Mamak oluşturacağız. Bu konutlarımızın da inşaatlarına bu yıl içerisinde mutlaka başlayacak bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Yüksel Arslan da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Mamaklı vatandaşları bilgilendirerek, “11 yıldır ihmal edilen Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi 4, 5, 6 ve 7’nci etapta toplam 4 bin 500 konut inşaatı hızla devam ediyor” ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi aralarında Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’nin de yer aldığı ve kent genelinde 17 yıldır tamamlanamayan kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle bugüne kadar hak sahiplerine 2 milyar 234 milyon 205 bin 157 TL (11 Mart 2022 itibarıyla) kira ödemek zorunda kaldı.