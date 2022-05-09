  • BIST 2.465,71
  • Altın 899.303
  • Dolar 15.0889
  • Euro 15.9315
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Mamak Mahalle Konağı’nda asker uğurlama gecesi düzenlendi

Mamak Belediyesi açtığı mahalle konaklarıyla mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kutlu Mahalle Konağı’nda mahalle sakinleri asker uğurlama gecesinde bir araya geldi. 
Mamak Mahalle Konağı’nda asker uğurlama gecesi düzenlendi

Türküler söylendi, oyunlar oynandı, ikramlar yenildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de askere gidecek gençleri bu özel gecelerinde yalnız bırakmadı. 

Kutludüğün Mahallesi sakinleri, yapılan mahalle konağında asker uğurlama gibi kına, nişan organizasyonlarını da gerçekleştirebiliyor. Eskiden sokaklarda bu tür şenliklerini, eğlencelerini yapan mahalle sakinleri bu yeniliği mahallelerine getiren Başkan Murat Köse’ye bir kez daha teşekkür etti. 

foto-(3)-059.jpeg

Vatani görevini yapacak gençlere hayırlı tezkereler dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Askerlik bir nöbet değişimidir, dün bizler nöbet tuttuk, şimdi ise bizim çocuklarımız nöbet tutacak. Ezan, bayrak, vatan toprağı mukaddesatımızdır. Vatanı korumak önemli bir görevdir bizim için” dedi. 

Ayrıca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapılan mahalle konaklarına dikkat çekti “Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizle ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Mahalle konaklarımız da bunlardan biri” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Murat Köse çocukları makamında ağırladı09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:28
  • Keçiören huzurevindeki anneler unutulmadı09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:27
  • Mete Gazoz Okçuluk Merkezi hizmete başladı09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:25
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Akyurtlularla buluştu09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:24
  • KazanBelBeton'da saatte 120 metreküplük beton üretimi yapılıyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:22
  • AHİD, Genel Merkezi’nde Ebru sanatı yaşatılıyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:21
  • Elmadağ-Mamak İçme Suyu Ana İletim Hattı Projesi çalışmalarını sürüyor09 Mayıs 2022 Pazartesi 00:20
  • Tayt hırsızı: 60 kadın çamaşırı çaldım08 Mayıs 2022 Pazar 12:14
  • Köpeklerin saldırdığı liseliyi güvenlik görevlisi kurtardı08 Mayıs 2022 Pazar 11:10
  • Çankaya'da eğlence mekanlarına asayiş uygulaması08 Mayıs 2022 Pazar 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti