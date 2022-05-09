Mamak Mahalle Konağı’nda asker uğurlama gecesi düzenlendi

Mamak Belediyesi açtığı mahalle konaklarıyla mahalle kültürünü yaşatmaya devam ediyor. Kutlu Mahalle Konağı’nda mahalle sakinleri asker uğurlama gecesinde bir araya geldi.

Türküler söylendi, oyunlar oynandı, ikramlar yenildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de askere gidecek gençleri bu özel gecelerinde yalnız bırakmadı.

Kutludüğün Mahallesi sakinleri, yapılan mahalle konağında asker uğurlama gibi kına, nişan organizasyonlarını da gerçekleştirebiliyor. Eskiden sokaklarda bu tür şenliklerini, eğlencelerini yapan mahalle sakinleri bu yeniliği mahallelerine getiren Başkan Murat Köse’ye bir kez daha teşekkür etti.

Vatani görevini yapacak gençlere hayırlı tezkereler dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Askerlik bir nöbet değişimidir, dün bizler nöbet tuttuk, şimdi ise bizim çocuklarımız nöbet tutacak. Ezan, bayrak, vatan toprağı mukaddesatımızdır. Vatanı korumak önemli bir görevdir bizim için” dedi.

Ayrıca Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapılan mahalle konaklarına dikkat çekti “Bizim kültürümüzde mahalle, birlik ve beraberliğin yanı sıra dayanışmanın da en önemli simgesidir. Değerlerimize sahip çıkarak mahalle kültürünü yaşatacak projelerimizle ilçemizi daha da güzelleştiriyoruz. Mahalle konaklarımız da bunlardan biri” diye konuştu.