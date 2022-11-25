Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiler büyük ilgi görüyor

Kültür, sanat, edebiyat ve sosyal etkinliklerin durağı haline gelen Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen sergiler büyük ilgi görüyor.

Mamak Belediyesi’nce yeniden bakım ve onarım çalışmalarının ardından eski günlerine dönen Musiki Muallim Mektebi kültür, sanat etkinliklerinin merkezi haline geldi. Musiki Muallim Mektebi’nde açılan, Hüsn-ü Hat Ustaları Burhan Kuru ve Abdülkadir Kaya tarafından hazırlanan ‘Noktadan Aşk-ı Kelâma’ Geleneksel Türk İslam Sanatı Hüsn-ü Hat Sergisi, sergiyi gezenlerden tam not aldı.

38 KIYMETLİ ESER YER ALIYOR

Sergide birbirinden kıymetli 38 eser yer alıyor. Hilye-i Şerif’ten Esma’ül Hüsna’ya, Ayet-i Kerimeler’den Kibar-ı Kelam’a, birçok kıymetli eser sergileniyor. 27 Kasım 2022 Pazar günü son bulacak sergiye Ankaralılar büyük ilgi gösteriyor.

HAYRANLIKLA GEZDİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Noktadan Aşk-ı Kelâma Hüsnü Hat Sergisi’ni hayranlıkla gezdi. Başkan Murat Köse yapılan eserler hakkında Hüsn-ü Hat ustalarından bilgi aldı, çıkarılan eserler için kendilerini tebrik etti.

