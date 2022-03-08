Mamak Zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek yerel ve zincir marketlerde yağ denetimi yaptı.

Başta zincir ve yerel marketler olmak üzere temel gıda satışı yapan işletmelerde yağ raflarını kontrol eden ekipler fahiş fiyattan, hijyene ve stokçuluğa kadar birçok alanda da çalışmalar yürüttü. Marketlerin depolarında da denetim yapan Zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı ve ekmek gramaj kontrolü de gerçekleştirdi.

“Tüm imkanlarımızla halkımızın yanındayız”

Fırsatçılara geçit vermeyeceklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip, tüm imkanlarımızla Mamaklı vatandaşlarımızın haklarını korumaya devam edeceğiz” dedi.