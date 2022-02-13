Mamak’ın Hünerli Hanımlarından 14 Şubat Sergisi

Mamak Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Nata Vega Avm’nin işbirliği çerçevesinde aile merkezlerindeki kadın kursiyerler düzenledikleri sergide eserlerini görücüye çıkardı.

14 Şubat Sevgililer Gününe özel el emeği göz nuru ürünlerin sergilenip, satışa sunulduğu Nata Vega AVM’de 86 kadın 1923 ürün ile katılım sağladı. Birbirinden güzel el işçiliği ürünlerin sergilendiği kermese ilgi yoğundu. Bu renkli kermes 14 Şubat Pazartesi günü saat 21:00’e kadar devam edecek.

Kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar

Aile merkezlerinin çok önemli misyon üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimizi bu merkezlerde hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Bu günde bu sergide kendilerini ne kadar geliştirdiklerine bizlerde tanıklık ediyoruz” dedi.