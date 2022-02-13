  • BIST 2.051,05
  • Altın 795.81447
  • Dolar 13.5019
  • Euro 15.3195
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya -3 °C
»

Mamak’ın Hünerli Hanımlarından 14 Şubat Sergisi

Mamak Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Nata Vega Avm’nin  işbirliği çerçevesinde aile merkezlerindeki  kadın kursiyerler düzenledikleri sergide  eserlerini görücüye çıkardı.
Mamak’ın Hünerli Hanımlarından 14 Şubat Sergisi

14 Şubat Sevgililer Gününe özel el emeği göz nuru ürünlerin sergilenip, satışa sunulduğu Nata Vega AVM’de 86 kadın 1923 ürün ile katılım sağladı. Birbirinden güzel el işçiliği ürünlerin sergilendiği kermese ilgi yoğundu. Bu renkli kermes 14 Şubat Pazartesi günü saat 21:00’e kadar devam edecek. 

foto-(5)-031.jpeg

Kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar
Aile merkezlerinin çok önemli misyon üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hanım kardeşlerimizi bu merkezlerde hem sosyalleşiyor hem de yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalıyor. Bu günde bu sergide kendilerini ne kadar geliştirdiklerine bizlerde tanıklık ediyoruz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lale Tiyatro Salonunda “Düşler Sahnesi” oyunu minik tiyatroseverler için perdelenecek14 Şubat 2022 Pazartesi 00:22
  • Kasım ayında Pursaklar’da Halter Turnuvası düzenlenecek14 Şubat 2022 Pazartesi 00:21
  • Başkent'in pazarcı tiyatrocuları13 Şubat 2022 Pazar 12:50
  • Öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımına başlatıldı12 Şubat 2022 Cumartesi 10:31
  • Sultan II. Abdülhamit Mamak’ta Anıldı12 Şubat 2022 Cumartesi 03:26
  • Keçiören'de kapalı spor salonu açıldı12 Şubat 2022 Cumartesi 00:32
  • Meslek edindirme kurslarına Keçiörenli kadınlardan yoğun ilgi12 Şubat 2022 Cumartesi 00:30
  • Mamak turnesine çıkan mehter takımına büyük ilgi gördü12 Şubat 2022 Cumartesi 00:29
  • Konukevi, hasta ve hasta yakınlarının umudu oluyor12 Şubat 2022 Cumartesi 00:28
  • ABB, kırsal bölgelerde okuma yazma kursu başlattı12 Şubat 2022 Cumartesi 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti