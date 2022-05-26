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Mamaklı hanımlar arıcılık yapacak 

Mamak’taki arıcılık potansiyelini artırmak, bal üretimini desteklemek için harekete geçen Mamak Belediyesi, Mamaklı hanımlara arıcılık kursu verdi.
Mamaklı hanımlar arıcılık yapacak 

Arıcılık sertifikası ile yeni bir iş kapısı elde eden hanımlar mutluydu. Sertifikalarını alan kadın girişimciler, 110 arı kovanını teslim aldı. 

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi kadınları her alanda desteklediği için teşekkür etti. Üreten Mamaklı hanımları ise girişimci ruhlarından dolayı tebrik etti. 

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “İlçemizde tarım ve hayvancılık ile kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kadınlarımıza önce arıcılık kursu verdik, arkasından kovanları verdik, şimdi arıları veriyoruz ama devamında bal vermeyeceğiz, balı siz üreteceksiniz. Mamaklı hanımlarımızın, üreten kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi. 

Arıcılık kıyafetlerini giyen heyet, arı kovanlarını yakından inceledi. 

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