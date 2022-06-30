Mamaklı kursiyerler sertifika aldı

Mamak Belediyesi Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde açılan okuma yazma kursundan mezun olan öğrenciler, sertifikalarını aldı.

El sanatları, kişisel gelişim kurslarıyla adından söz ettiren Mamak Belediyesi aile merkezleri, okuma yazma seferberliğinde de başı çekiyor. Zamanında okula gidemeyen, okuma yazma öğrenemeyen hanımlar, Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nde gördükleri eğitimle okuryazar oldu.

Okuma yazma öğrenen hanımlar, sertifika alacakları için heyecanlıydı. “Okumak Yeni Dünyaları Keşfetmektir” diyerek sırayla ellerine verilen metinleri sular seller gibi okudular.

Sertifika töreninde hanımların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

“Kişisel Gelişim Anlamında da Yanlarındayız”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile merkezlerimiz bir okul gibi hizmet vermekte. El sanatlarının yanı sıra kişisel gelişim anlamında da bizler Mamaklı hanım kardeşlerimizin yanlarındayız. Ben azim ve kararlılıkla kurslarını tamamlayan tüm hanımları kutluyorum” dedi.