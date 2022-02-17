Mamaklı vatandaşlar, ‘Hemşehri Geceleri’nde Erzurumlularla buluşuyor

Mamaklı vatandaşlar, Belediye’nin başlatmış olduğu Hemşehri Geceleri’nde Erzurumlularla bir araya gelecek bir araya gelecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde 19 Şubat Cumartesi günü Saat: 19.00’da gerçekleşecek olan ‘Hemşehri Geceleri’nde bu ay ise Dadaşlar diyarının güzide insanları olan Erzurumlular bir araya gelecek. Birbirinden değerli sanatçıların, şehrin manevi ve kültürel değerlerini yansıtacağı ezgileriyle Mamaklılar unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacak. Bar ekibini gösterileri ise geceye damga vuracak.

Kültür elçiliği yapıyoruz

İlçede bulunan kültür mozağinin hem gelecek kuşaklara aktarılmasını hem de hemşerilerin bu gece vesilesi ile bir araya gelmesini amaçladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kültürel zenginliğimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimi bu özel geceye, bir arada olmaya davet diyorum” dedi.