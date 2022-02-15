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Mamak'ta 18. Toy Közgüsü yapıldı

Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 49 sporcu, 18.kemer sınavında (Toy Közgüsü) yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı. 
Mamak'ta 18. Toy Közgüsü yapıldı

49 sporcudan, 20’sini mavi kemere,5’inin sarı kemere,4’ünün kırmızı kemere, 6’sının dört renkli kemere,10’unun siyah kemer küre, 4’ünün siyah kemer kür 1,2’ye yükselmek için katıldığı sınavda, genç yetenekler adeta gövde gösterisi yaptı.

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Gurur kaynağımızsınız
Dünyada tescillenmiş tek Türk Savaş Sanatı olan Sayokan’a ilgi her geçen gün arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Öncelikle 18. Kemer sınavında tüm hünerlerini sergileyen sporcularımız tebrik ediyorum. Milli bir sporun yaşatılması noktasında gösterilen bu azim ve başarılar bizlerin içinde bir gurur kaynağı oluyor” dedi.

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