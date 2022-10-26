Mamak’ta 2023 YKS öncesi moral programı gerçekleştirildi

Eğitimci Yazar Aslanhan, sınav hazırlık sürecindeki öğrencilere, korku ve endişe ile başa çıkma yöntemleri ve motivasyon teknikleri gibi konularda bilgilendirme yaptı. Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gençlerle buluştu. Mamak Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen programda öğrenciler, sınav kaygısı ile baş etme yollarına kulak verdi.
ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizin eğitimini önemsiyoruz. Onların geleceklerini şekillendirmeleri noktasında hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizle yanındayız” dedi.
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