Mamak’ta 2023 YKS öncesi moral programı gerçekleştirildi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen “2023 YKS Öncesi Moral ve Motivasyon” programı ile gençler, YKS Sınavı öncesi endişe ve kaygılarını bir kenara bıraktı.