Mamak'ta Aile merkezlerinde ve klüplerde yaz kursları başlıyor

Türk İslam Sanatları Merkezi, Musiki Muallim Mektebi, Aile Merkezleri ve spor kulüpleri, yüzlerce kursla Mamaklıların hizmetinde…

Türk İslam Sanatları Merkezi, Musiki Muallim Mektebi, Aile Merkezleri ve spor kulüplerinde yaz kursları başlıyor.

Mamak Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi’nde açılacak tezhip, minyatür, ebru, hat, kalemişi, çini kursları ile Türk-İslam medeniyetinin önemli sanatları Mamak’ta yaşatılacak.

TARİHİ MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ’NDE YAZ KURSLARI

Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi de yaz kurslarıyla 7’den 70’e eğitim için hazır. Müziğe gönül verenler, çocuklarına müzik eğitimi aldırmak isteyenler Musiki Muallim Mektebi’nin yolunu tutuyor. Bağlama, gitar, ney, keman, kanun, piyono, ud ve daha pek çok müzik kursu Musiki Muallim Mektebi’nde açılıyor. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği korosu da Mamaklıları bekliyor.

Ayrıca Musiki Muallim Mektebi’nde halk dansları, bale, tiyatro gibi sahne sanatları eğitimi de alınabilecek.

AİLE MERKEZLERİ YAZ DÖNEMİNDE HANIMLARIN HİZMETİNDE

Aile merkezlerinde düzenlenen kurslarda Mamaklı hanımlar hem öğreniyor hem eğleniyorlar. Kış dönemini dolu dolu geçiren aile merkezleri yaz döneminde de açılan kurslarla eğitim vermeye devam ediyor. 7’den 70’e kurs imkanı tanınan aile merkezlerinde 60 ayrı branşta kurs açılıyor. Açılan kurslarla kişisel gelişim, hobi kazandırma ve meslek edindirme amaçlanıyor.

MAMAK BELEDİYESİ SPOR KURSLARI İLE DE HİZMETİNİZDE

Bugüne kadar Mamak Belediyesi spor kulüplerinde yaz sezonunda açılan kurslarda 16 bin 545 çocuk hizmet aldı. 7-16 yaş grubu için açılan kurslarda basketbol, futbol, hentbol, voleybol, dövüş sanatları başta olmak üzere 18 farklı branşta eğitim alınıyor. Çocuklar yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor.

GENÇLERİMİZ EN AZ BİR SPOR DALINDA LİSANSLI OLMALI

Mamak Belediye başkanı Murat Köse, “İstiyoruz ki gençlerimiz en az bir spor dalında lisanslı olsun. Bu çerçevede de ilçemizde spor çeşitliliğini artırmaya ve yatırımlarımızı bu doğrultuda yapmaya devam ediyoruz. Ben çocuklarımızı gençlerimizi yaz tatilini iyi değerlendirmek, keşfedilmemiş yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak, kültürel ve sosyal alanda gelişmelerine katkıda bulunmak, hem eğlenip hem öğrenmek için kurslarımıza davet ediyorum” dedi.