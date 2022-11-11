Mamak’ta besicilik yapanlara fiğ tohumu desteği verildi

Kırsal kalkınma programı kapsamında Mamak Belediyesi, bölgede besicilik yapanlara fiğ tohumu desteği verdi.

Ekolojik Vadide ‘Fiğ Tohumu Dağıtım Programı’ düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz’ın katılımları ile gerçekleşen programda besicilere 150’şer kg fiğ tohumu dağıtıldı.

NOHUT, ARPA, BUĞDAY, AYÇİÇEĞİ…

Mamak Belediyesi’nin hayvan yemi olarak kullanılan fiğ tohumu desteğinden faydalanan besiciler, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini iletti.

BESİCİLERE FİĞ TOHUMU DESTEĞİ

Köse, fiğ tohumu desteklerini besicilere kendi elleriyle teslim etti. Besicilerin sevincini ve heyecanını gördükçe mutlu olduklarını söyleyen Köse, “Çiftçilerimize fiğ tohumu vererek destek olmaya devam ediyoruz. Nohut, buğday, arpa, ayçiçeği ile birlikte şimdi de hayvancılık yapan çiftçilerimizin en önemli ihtiyacı olan yem ürünü olan fiğ tohumu desteği veriyoruz. Mazot ve gübre desteği hazırlıklarımızı da yapıyoruz” dedi.