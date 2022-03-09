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Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı

Mamak Belediyesi kütüphane söyleşileri kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı öğrencilerle bir araya getirdi.
Mamak’ta Bilim ve Teknoloji Haftası kutlandı

Mamak Belediyesi’nin Şehitlik Uyanık Kütüphanesi’nde düzenli olarak gerçekleştirdiği Kütüphane Söyleşileri’nin konuğu olan TÜBİTAK  Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere TÜBİTAK hakkında bilgi verdi.

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Teknoloji yıldızlarını yetiştirmek istiyoruz

Bugünün değil geleceğin de sorunlarını çözecek gençlere ve çocuklara duyduğu güveni dile getiren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan bunu da bilim temelli yapacak yetkinliğe sahiptir. Biz de bu çocuklarımızla geleceğimizi birlikte şekillendiriyor, geleceğimizin teknoloji yıldızlarını birlikte yetiştirmek istiyoruz” dedi. Söyleşiye Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“Gençleri Bilimle Buluşturuyoruz”

Yarınların, bilim ve teknoloji ile kalkınarak gelişen ülkelerin elinde olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Mamak Belediyesi olarak, Mamak’ın gençlerini bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşturuyor, onların ufkunu genişletecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Onların bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Ülkemiz için üretken, fark yaratan, değer katan, yenilikçi bir nesil hayal ediyoruz” dedi.

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