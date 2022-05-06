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Mamak’ta bulunan Saklıbahçe’yi yenilendi

Büyükşehir Belediyesi, Mamak’ta bulunan Saklıbahçe’yi yenileyerek Başkentlilerin hizmetine açtı. 
Mamak’ta bulunan Saklıbahçe’yi yenilendi

ABB Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sürdürülebilir gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı’nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık” dedi. Parktaki yürüyüş yolları, merdivenler, duvarlar, asansör kulesi ile havuz temizlenerek yenilendi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde başlattığı yeşil alan atağı tüm hızıyla devam ediyor.

Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Büyükşehir Belediyesi son olarak Mamak ilçesinde uzun zamandır atıl halde bulunan Saklıbahçe’yi yenileyerek Başkentlilerin hizmetine açtı.

Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sürdürülebilir gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı’nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık” dedi.
     
A’DAN Z’YE YENİLENDİ
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmaları ile Mamak ilçesindeki Saklıbahçe Parkı yeni görünümü ve çevre düzenlemeleriyle daha modern hale kavuştu.

Ağaç sayısı artırılan parkta bin 500 adet bitki, 7 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken havuzların elektrik aksamı ve motor pompa bakımları ile temizlik çalışmaları da tamamlandı. Yürüyüş yollarından merdivenlere, hasar görmüş duvarlardan korkulukların boya işlemlerine, asansör kulelerinin tadilatından elektrik işlerine kadar her şey A’dan Z’ye yenilendi.
 

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