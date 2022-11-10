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Mamak’ta ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ Kutlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” etkinlikleri, Musiki Muallim Mektebi’nde kutlandı.
Mamak’ta ‘Dünya Çocuk Kitapları Haftası’ Kutlandı

Her yıl Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan "Dünya Çocuk Kitapları Haftası", ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bir hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin açılışı Musiki Muallim Mektebi’nde yapıldı. "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" programı, Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın yanı sıra yazar, akademisyen, öğretmen ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kâğıt, uçak ve kukla yapımı, satranç atölyesi gibi farklı etkinliklere katılan minikler öğrenerek eğlendi.

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ARANAN YÜZ OLDU
 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve genç okurların kütüphanelerle tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen “Dünya Çocuk Kitapları Haftası” programı Musiki Muallim Mektebi’mizden başladı. Artık Mamak, kültür sanat etkinliklerinin aranan yüzü oldu. Vatandaşlarımızı bu tür kişisel gelişim, eğitim, kültür, sanat alanında düzenleyeceğimiz etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz” dedi. 

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