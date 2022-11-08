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Mamak'ta düzenlenen Balık Festivali'nde 14 bin porsiyon saatler içinde tükendi

Mamak Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Balık Festivali’nin 3'üncüsü Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleşti.
Mamak'ta düzenlenen Balık Festivali'nde 14 bin porsiyon saatler içinde tükendi

Mamak Belediyesi’nin geleneksel etkinliklerinden biri olan balık festivali Mamaklıların hafta sonuna renk kattı. Vatandaşların balık-ekmek almak için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalde 14 bin porsiyon saatler içinde tükendi. Balık tezgâhının başına geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikram eden Başkan Murat Köse, “Balık Karadeniz'de yakalanır, en tazesi Ankara'da Mamak’ta yenir diyoruz. Bugüne kadar birçok festival düzenledik, bugünde Mamaklı hemşehrilerimize balık festivalimizde palamut ikram ediyoruz” dedi. 

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Açılış konuşmalarıyla başlayan festival, folklor gösterileri, animasyonlar ve konserler ile Mamaklılara unutulmaz bir gün yaşattı.

BU YIL ÜÇÜNCÜSÜNÜN DÜZENLEDİK

Festivallerin insanların bir araya getiren birleştirici bir güç olduğunu da ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara’da deniz yok ama Mamaklıları denizin en güzel tatları ile buluşturmaya devam ediyoruz. Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz festivalimizde vatandaşlarımızla aynı sofrada buluştuk aynı coşkuyu yeniden yaşadık. Herkese afiyet olsun” dedi.

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