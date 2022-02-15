Mamak’ta ekipler gıda fiyatlarını denetledi

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçti.

Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Temel gıda maddelerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçti. Fiyat artışlarını dengelemek amacıyla ortaya konulan uygulama kapsamında, Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde market yetkililerine konu ile ilgili özel hassasiyet göstermeleri istendi. Ayrıca kasa ve reyon fiyatlarında da incelemelerde bulunan ekipler aynı olup olmadığını denetledi.

Denetimlerimiz artacak

Türkiye'nin enflasyon ile mücadele kapsamında atılan bu adımın önemli bir dönüm noktası olacağını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Temel gıdalarda KDV’nin % 1'e inmesi kararının etiketlere yansıyarak indirim yapılması konusunda, Mamak Belediyesi olarak şimdiden marketleri ziyaret ederek uyarılara başladık. Kararın uygulamaya başlamasıyla birlikte tüm marketlerde karşılaştırma yaparak denetimi artıracağız” dedi.