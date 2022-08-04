Mamak’ta Mahalleler Şenleniyor

Mamak Belediyesi her hafta bir mahallede “Mahallem Şenleniyor” diyerek yaz akşamlarını renklendiriyor.

İlki Başak Mahallesi’nde gerçekleşen şenliğe mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Sahne kuruldu, ışıklar yakıldı. İllüzyon ve kukla gösterileri ile çocuklar keyifli vakit geçirirken, mahalleliler mini konserle eğlencenin tadına vardı.

KÖSE MAHALLELİYLE BULUŞTU

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri de şenlikte mahallelilerle buluştu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ağustos ayı boyunca her hafta bir mahallemizde şenlik yapacağız. Başak Mahallemizden başladığımız “Mahallem Şenleniyor” etkinliğini Yeşilbayır, Akdere ve Gülveren Mahallelerimizde de gerçekleştireceğiz. Siz hemşehrilerimizle bu güzel yaz akşamında bir arada olmak bizim için büyük mutluluk” diye konuştu.

Mamak Belediyesi şenlik alanında mahalle sakinlerine nohut pilav, çay ikramında da bulundu. Şenliğe katılan vatandaşlar, “Bizi bir araya getiren, bu yaz akşamında şenliği mahallemize getiren Mamak Belediyesi’ne Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye teşekkür ediyoruz” dedi.



