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Mamak’ta minikler buz pistinde doyasıya eğlendi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, özellikle çocukların gençlerin, kültür, sanat, sporla uğraşmasını kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını ön planda tutuyor, hizmetleri de bu kapsamda gerçekleştiriyor.
Mamak’ta minikler buz pistinde doyasıya eğlendi

Mamak'ta geçen sene hizmete kazandırılan Eren Bülbül Buz Pateni Pisti de bu hedefle yapıldı. Buz patenine gelen çocukların çoğu ilk kez yaptıkları bu sporu düşe kalka öğrenmenin tadına varıyor. İlk kez buzun üstüne çıkan da var, diğerlerine göre deneyimli olan da…  Buz üstüne çıkmadan çocuklara eğitim veriliyor. Denge sağlama, kayma konusunda ön bilgilendirme alan minikler, kendilerine ücretsiz sağlanan buz patenlerini giyerek soluğu pistte alıyor. 

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ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın yeni spor dalları ile tanışmasını önemsiyoruz. İstiyoruz ki Mamak’ta çocuklarımız en az bir spor dalında lisanslı olsun. Bu hedefle açtığımız buz pateni pistimize çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Duyuyoruz bazıları çalışmaları ile artık buz patenini kendisi için bir spor dalı olarak benimsemiş. Kim bilir, ücretsiz sağladığımız bu imkândan yararlanan çocukların içinden yarının buz patenci sporcuları yetişecek. Biz hizmetlerimizle şehri inşa etmiyoruz. İnsan odaklı çalışıyor, insanımızı da ihya ediyoruz inşallah” dedi. 
 
 

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