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Mamak’ta müzik şöleni

Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi, Mamak Belediyesi tarafından yeniden canlandırılarak müziğin, sanatın kalbi haline geldi.
Mamak’ta müzik şöleni

Tarihi konservatuarda eğitim alan kursiyerler, yılsonunda hünerlerini sergileyecek. 

“Musiki Muallim Mektebi Öğretmenleri ve Öğrencileri ile Yıl Sonu Müzik Şöleni” 27-28-29 ve 30 Haziran’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacak.

4 gün sürecek konserlerde, Türk halk müziği, Türk sanat müziğinin önemli eserleri icra edilecek, bağlama, gitar, piyano, keman ve ney kursu öğrencileri enstrümantal müziklerle kulakların pasını silecek. Şölen, “Sözden Dile Sazdan Tele” konseri ile son bulacak. 

 

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