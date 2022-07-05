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Mamak’ta öğrencilere tercih desteği 

Eğitimde adından söz ettiren Mamak Belediyesi öğrenci dostu uygulamalarına bir yenisini ekledi. Mamak Belediyesi lise ve üniversite tercihlerinde öğrencileri yalnız bırakmıyor. 
Mamak’ta öğrencilere tercih desteği 

Akdere Bilim Sanat Merkezi ve Musiki Muallim Mektebi’nde tercih merkezi açıldı.
Öğrenciler, uzman eğitimciler ve öğretmenler eşliğinde tercihlerini gerçekleştirecek.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) tercihleri 20 Temmuz’da son bulacak. Üniversite sınavına giren adaylar da sonuçların açıklamasıyla birlikte tercih maratonuna dahil olacak. Üniversite sınav sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. 

BEKA GENÇLERLE ŞEKİLLENECEK 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Belediye olarak bizler de öğrencilerimize elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. LGS ve YKS tercihleri için oluşturduğumuz merkezler gençlerimizin hizmetinde… Ülkemizin bekası gençlerimizin değerli ve özverili çalışmaları ile şekillenecek. Bizler de onları bu yolculuklarında hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.

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