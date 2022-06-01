Mamak’ta “Psikoloji Günleri” düzenlenecek

Mamak’ta 4-5 Haziran’da “Psikoloji Günleri” düzenlenecek. Alanında uzman isimler, “Sınırların Ötesinde” ana başlığı altında kişisel gelişim ve psikoeğitim anlamında programlar düzenleyecek.

Prof. Dr. Hakan Türkçapar, Doç. Dr. Sedat Işıklı, Uzman Psikolog Özlem Ataoğlu, Dr.Öğr.Üyesi Bağdat Deniz, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Yeniçeri tarafından Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştirilecek programa katılanlar psikoeğitim fırsatı yakalayacak.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamaklıların kişisel gelişimini önemsiyoruz. Bireylerin mutluluğu, ailelerin mutluluğu demek, Ailelerin mutluluğu ise bir şehrin bir ülkenin mutluluğu demek. Bu yüzden aile danışma merkezimizle hizmet vermeye devam ediyor ve böyle psikoeğitim programlarıyla da Mamaklı hemşehrilerimizi kişisel gelişim noktasında desteklemeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu güzel programlara katılmaya davet ediyorum” dedi.