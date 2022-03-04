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Mamak’ta spor şöleni düzenleniyor

Mamak Belediyesi’nin kendi bünyesindeki spor tesislerinde “Spor Şöleni” düzenleniyor.
Mamak’ta spor şöleni düzenleniyor

Mamak Belediyesi’nin kendi bünyesindeki spor tesislerinde düzenleyeceği “Spor Şöleni” ile taçlanıyor.  Spora ve sporcuya yapılan yatırımlarla ilçe genelinde her geçen yıl branş sayısının arttığı  Mamak’ta, 5 Mart Cumartesi Günü Saat: 15.45’te Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda Basketbol, 6 Mart Pazar Günü Saat: 14.00’da Mamak Şehir Stadı’nda Futbol 1. Amatör Küme, 6 Mart Pazar Günü Saat: 16.00’da Mamak Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde Hentbol Maçı oynanacak. 

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“Mamak Şampiyonlarıyla Anılacak”     
Sporun hem fiziki hem ruhsal sağlığımız açısından önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Spor hayatımızın bir parçası. Bizler de bu bilinçle gençlerimizin ilçe genelinde gerek sanatsal,  gerekse sportif faaliyetlerini sürdürebileceği yeni imkanlar sunmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki gençlerimizin gösterdiği azimle Mamak şampiyonlarıyla anılacak” diye konuştu. Başkan Köse, gençlerin spor yapabileceği tesisleri çeşitlendirdiklerini sözlerine ekleyerek; Mamaklıları bu karşılaşmalarda gençleri yalnız bırakmamaya davet etti.

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