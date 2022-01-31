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Mamak'ta su kesintisi

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi P10 pompa istasyonunda arıza meydana geldi. işte su kesintisi olacak yerler...
Mamak'ta su kesintisi

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre;  "Sayın Abonemiz, Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi P10 pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeni ile 31.01.2022 Pazartesi günü 17.00'a kadar su kesintisi yapılmaktadır." denildi.

ASKİ SU KESİNTİSİ YAPILAN YERLERİ AÇIKLADI

ASKİ'den yapılan açıklamanın devamında kesintinin yapılacağı yerleri duyurdu ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür diledi.  ASKİ'den yapılan açıklamada su kesintisinden etkilenen yerler şöyle;
"Gülveren, Bahçelerüstü, Hürel, Harman, Bahçeleriçi, Karaağaç, Altıağaç, Şirintepe, Şahintepe, Hüseyingazi, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Küçük Kayaş, Kıbrısköyü, Büyük Kayaş, Şahap Gürler, Üreğil, Eski Bayındır, Ortaköy, Tuzluçayır, Misket ve Çağlayan Mahalleleri"

 

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