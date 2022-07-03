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Mamak’ta tarım ekolojik vadide

30 bin çilek, 20 bin kekik, 9 bin 200 adaçayı, 8 bin biberiye kökü ile patlıcan, biber, domates fideleri toprakla buluşuyor.
Mamak’ta tarım ekolojik vadide

Mamak Belediyesi’nin Gökçeyurt’ta oluşturduğu Ekolojik Vadi tam anlamıyla bir tarım cennetine dönüşüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 30 bin çilek kökünü, 10 Bin m2 büyüklüğündeki alana dikme işine devam ediyor. Ekolojik Vadi’de 23 dönümlük Lavanta bahçesinden sonra 10 dönümlük arazide oluşturulan çilek tarlası ile Mamaklıların hizmetinde. Ürünlerin hasadı Mamaklılarla birlikte yapılacak.

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Kekik, Adaçayı, biberiye şifa olacak

Dünyadaki tıbbi aromatik bitkilerin yüzde 6’sı ülkemizde yetişiyor. Sağlık açısından kıymetli bitkiler artık Mamak’ta da üretilecek. Mamak Belediyesi Ekolojik Vadi’de tıbbi aromatik bitkilere de el attı. Ekolojik Vadi’de 2 bin 500 m2 alana 20 bin kök kekik, 3 bin 500 m2 alana 9 bin 200 kök adaçayı, 2 bin 500 m2 alana 8 bin biberiye kökü ekiliyor.

Tıbbi aromatik bitkilerin  üretimi için uygun iklim ve habitatlara sahip Mamak’ta, önümüzdeki aylarda hasat edilecek ürünler Mamaklılara şifa olacak.

“Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir şehrin yeşil alanları arttıkça değeri de artar. Yeşil alanlar insanların nefes almalarını ve dinlenmelerini sağlayan, gün içinde rahatlamak isteyen vatandaşlarımızın imdadına koşan önemli mekânlardır. Modern bir şehir hayatının olmazsa olmazlarından biri de yeşil alanlardır. Yeşil alanlar, yaşam kalitesini artırdığı gibi kentin ekonomisine de katkı sağlar. Gökçeyurt Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Ekolojik Vadi de bunlardan biri. Çocuklarımızın köy yaşantısını yerinde görmesini isteyen aileler Ekolojik Vadi’yi ziyaret ediyor. Şehir hayatının karmaşık ve gürültülü atmosferinden uzaklaşarak toprakla iç içe olmanın keyfini sürüyorlar. Bu yüzden ‘Toprak kokusunu özleyen Mamak’a gelsin’ diyoruz” dedi.

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